'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan "Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan "Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, taslakta yükseköğretim sisteminin tüm kademelerinde kalite kültürünün yerleşmesi ve kalitenin sürekli olarak geliştirilebilmesi için çeşitli prensiplere yer verildiği belirtildi.
(1) Kurulumuz, “Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir. pic.twitter.com/t1H4iJgfDT— TCCB EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU (@CBegitimogretim) June 18, 2020
Taslakta yükseköğretimin yönetimi, planlaması, koordinasyonu ve denetimine yönelik yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurulumuz, taslakta üniversitelerin yönetimi konusunda yeni bir model önerisi ortaya koymuştur, yükseköğretimde çeşitliliğin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak çeşitli prensiplere yer vermiştir. Meslek yüksekokullarına ilişkin yeni bir yapılanma modeli önerisine yer verilmiş, açık öğretim sisteminin yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde yeniden ele alındığı bir model önerisi ortaya konulmuştur. Taslakta yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim konusunda niteliğin artırılmasına yönelik çeşitli prensiplere yer vermiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.