Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti
Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Ankara
Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.