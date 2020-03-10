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Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.03.2020
Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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