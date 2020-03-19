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Van'da gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 19.03.2020
Van'da gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Van

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Aramada aracın kapı ve yan boşluklarına gizlenmiş 138 pakette gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske bulundu.

Sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

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