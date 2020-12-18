Euro
9.36
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,884.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenliyor İstanbul Cevizlibağ, E5 Karayolunda trafik yoğunluğu.
logo
Türkiye

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Çalık   | 18.12.2020
Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Uşak

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy verdi. 

Vali Funda Kocabıyık, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Seçim yapmakta oldukça zorlandım. Hem haber içeriği anlamında, hem de sanatsal anlamda oldukça iyi fotoğraflar. İçerdikleri mesaj açısından da çok iyi. Anadolu Ajansını bu anlamda tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Sağlık çalışanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın oyu 'Diyarbakır anneleri'ne

Gazeteci Veyis Ateş'in tercihi 'Diyarbakır Anneleri'

Gazeteci Veyis Ateş'in tercihi 'Diyarbakır Anneleri'
Ahmet Ümit'in tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'

Ahmet Ümit'in tercihi 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl'ün tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl'ün tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu