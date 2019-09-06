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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Uğur Aslanhan   | 06.09.2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

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