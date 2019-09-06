Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
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