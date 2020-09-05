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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Eyüp Elevli   | 05.09.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

Giresun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Onarım ve temizlik çalışması tamamlanan bazı iş yerlerini ziyaret eden Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle de bir süre sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve diğer ilgililer eşlik etti.

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