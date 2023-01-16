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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: (Altyapı projeleri) Bugün 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yabancı yatırımcılara Türkiye'de yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birlikleri ile hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Fatma Eda Topcu   | 16.01.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: (Altyapı projeleri) Bugün 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul PPP Week Programı'nda, kamu-özel sektör iş birliği projelerinin ülkelerin kalkınmasına etkileri, Türkiye'de bu alanda hayata gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı, Türk iş insanları ve kamu görevlilerinin katıldığı etkinlikte Karaismailoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun barındırdığı avantajlara işaret ederek, kendilerinin de buna dönük politikalar geliştirdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lojistik ve ihracatta önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar ülkemizi son derece büyüttü. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkelerinden bir tanesi haline gelmemiz kolay olmadı. Şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bunun 225 milyar tona çıkacağı öngörülüyor. Türkiye'nin burada çok önemli coğrafi avantajı var. Biz Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da lojistik, dijitalleşme ve mobilite odağında son 20 yıldır geliştirdik. 2053 yılına dek bütün planlarımızı yaptık.

20 yıl önce Cumhurbaşkanımız ülkemizin lideri olarak dünya sahnesine çıktığında, ülkemizin önemli bir altyapı açığı vardı. Bu altyapı açığını çok kısa zamanda kapatmamız gerekiyordu ki büyüme hedeflerimize kısa zamanda ulaşalım. Devlet bütçesi belliydi ama ihtiyaçlarımız çok daha fazlaydı. Ekonomik büyümeyi etkileyen altyapı açığını kapatmak için de yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırımı da devlet bütçesi ile yapmamız mümkün değildi. Bu açığı kapatmak için farklı finansal modeller üretmemiz gerekiyordu. Yap-işlet-devret, kamu-özel iş birlikleri de bu açığı hızlı şekilde kapatma ihtiyacından doğdu. Devlet aklıyla bunu planladık ve yola koyulduk."

"Türkiye'nin hedefleri büyüyerek devam ediyor"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de yapılan kamu-özel iş birliği projelerinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermesi adına da çok başarılı projelerin hayata geçirilip tüm dünyada ses getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin hedeflerinin büyüyerek devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, hava yolu, bölünmüş yol, demir yolu alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, "Yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırım sonucunda bugün 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz. Altyapı projelerinin önemi burada anlaşılıyor." dedi.

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