Euro
7.61
Dolar
6.76
BIST 100
109,360.80
Altın
1,714.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını kazandığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 04.06.2020
Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı

Ankara

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda 26 Temmuz 2016'da yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland'da Kovid-19 aşısı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı
Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Benzer haberler

Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı

Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı

Fransızların salgın sonrası Türkiye'ye yatırım ilgisi artıyor