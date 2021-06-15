Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Işıkçı: Türkiye ile Kamerun arasındaki ilişkiler hızlı gelişiyor
Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Türkiye ile Kamerun arasındaki ikili ilişkilerin yeni tip koronavirüs salgını döneminde de aynı hızda gelişmeye devam ettiğini belirtti.
Yaounde
Büyükelçi Işıkçı, iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.
Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın, 2013’te Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasında ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çeken Işıkçı, ikili ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de aynı hızda gelişmeye devam ettiğini belirtti.
Türkiye’de 2012’de düzenlenen "siyasi istişare toplantısının" ikincisini temmuzda Kamerun’un başkenti Yaounde’de gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini paylaşan Işıkçı, "Bu toplantıların amacı, Türkiye-Kamerun arasında ivme kazanan ticari ve ekonomik iş birliğinin siyasi düzlemde de görünürlüğünü pekiştirmek." dedi.
Işıkçı, Karma Ekonomik Komisyonunun gelecek dönemde Yaounde’de toplanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Halihazırda 200 milyon dolar olan ticaret hacmimizi daha yukarılara taşımak için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.
Işıkçı ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kamerun’a resmi ziyaret düzenlemesi ve akabinde, yaklaşık 11 yılın ardından cumhurbaşkanı düzeyinde resmi ziyaret gerçekleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Ticari anlaşmalar görüşülüyor
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Işıkçı, "'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' ve 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması' gibi ekonomik açıdan önemli adımların atılması için muhataplarımızla müzakereler aşamasındayız." dedi.
Işıkçı ayrıca, bu anlaşmalara ek olarak, "Serbest Ticaret Anlaşması"na yönelik de temaslar olduğunu ifade etti.
"Salgın döneminde ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıdık"
Afrika ülkelerinin salgın döneminde, daha önceki sorunlarına ilaveten sağlık alanında da büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Işıkçı, "Afrikalılar için temel rota olarak görülen Avrupa devletleri sınırlarını kapatırken, Türkiye’nin bu tarz kısıtlamalara gitmemiş olması ilişkilerimizi güçlendirdi." şeklinde konuştu.
Işıkçı, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınını iyi yönettiklerini ve ikili ilişkileri daha iyi noktalara taşıdıklarını belirterek, "Salgın döneminde Türk Hava Yollarının uçuşlarına devam etmesi, sağlanan vize kolaylığı gibi uygulamalar, Kamerun-Türkiye ilişkilerini daha iyi noktalara taşımamıza imkan verdi." dedi.
Son 1,5 yılda Kamerun’dan Türkiye’ye başta sağlık turizmi olmak üzere turist akını olduğunu gözlemlediklerine dikkati çeken Işıkçı, "Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkileri olan Kamerunlu iş adamları artık ülkemizi tercih etmeye başladı." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.