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Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 8 bin megavatı aştı

TÜREB'in 2019 yılına ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu"na göre Türkiye'de geçen yıl 687 megavatlık rüzgar enerjisi santrali devreye alındı.

Gülşen Çağatay   | 26.03.2020
Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 8 bin megavatı aştı

Ankara

Türkiye'nin rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü, geçen yılın sonunda 687 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 8 bin 56 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) 2019 yılına ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından yüzde 38,5'i Ege, yüzde 34,7'si Marmara, yüzde 12,3'ü ise Akdeniz bölgelerinde bulunuyor.

Türkiye'de geçen yıl il bazında rüzgar enerjisinde toplam kurulu kapasite sıralamasında 1549 megavat kurulu güçle İzmir ilk sırada yer alırken, bu ili 1363 megavat kurulu güçle Balıkesir ve 689,9 megavat kurulu güçle Manisa izledi.

Geçen yıl rüzgardan sağlanan elektrik oranı ortalaması da yüzde 7,42 olarak belirlendi.

Öte yandan, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, derneğin online düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, rüzgar sektörünün çalışanları olarak bugüne kadar ülkenin birçok yerine 3 bin 285 türbin diktiklerine işaret etti. Yıldırım, "Sıfırdan başlanan sektörde, kurulu güç 10 yılda 10 kat arttı. Yıl sonu itibarıyla 198 santralde 8 bin 56 megavat kurulu güce imza attık. Rüzgar enerjisini bir memleket meselesi olarak ele aldık, işimizi daima bu hassasiyetle yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Koronavirüs mücbir sebep kabul edilmeli"

Yıldırım, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Koronavirüs sebebiyle yaşanan gecikmelerden dolayı mücbir sebep ilanı yoluna gidilmezse bu yıl sonunda devreye alınması planlanan 1300 megavatı aşkın santral yatırımlarının tamamlanması büyük ölçüde zora girecektir." dedi.

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