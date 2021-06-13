Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek.
(İstanbul/14.30)
2- Cezayir'deki genel seçimlerde oy sayma işlemi ve sonuçlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Cezayir)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (
4- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) D Grubu'ndaki İngiltere-Hırvatistan, C Grubu'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya ve Hollanda-Ukrayna maçlarıyla devam edilecek.
(Londra/16.00/Bükreş/19.00/Amsterdam/22.00)
5- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan’da Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
(Bakü)
6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaşacak.
(Rimini/11.00)
7- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşı karşıya gelecek.
(Paris/16.00)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.