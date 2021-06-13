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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.06.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek.

(İstanbul/14.30)

2- Cezayir'deki genel seçimlerde oy sayma işlemi ve sonuçlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cezayir)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (

4- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) D Grubu'ndaki İngiltere-Hırvatistan, C Grubu'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya ve Hollanda-Ukrayna maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/16.00/Bükreş/19.00/Amsterdam/22.00) 

5- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan’da Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü) 

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Rimini/11.00)

7- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00) 


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