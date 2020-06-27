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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başlamak üzere
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 27.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katılacak.

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Süper Lig'de 29. haftaya Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

6- TFF 1. Lig'de 30. hafta Eskişehirspor-Altay, Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Boluspor, Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşmalarıyla sürecek.

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