Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA



Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katılacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi törenle karşılayacak.



- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Preca, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konuk Cumhurbaşkanı Preca onuruna yemek verecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Dışişleri Ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyeti kabul edececek, ardından Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Anma Törenine katılacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı''na iştirak edecek.

5- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "49. Dünya Ekonomi Forumu" kapsamında temaslarda bulunacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini, finansal hizmetler güven endeksini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

7- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

8- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

10- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

11- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında Hatayspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

12- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

13- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i Antakya Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe ise Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.



14- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Çukurova Basketbol, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK'yi Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayacak.