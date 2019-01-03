Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ayrı ayrı kabul edecek.



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sheraton Otel'de, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ASELSAN Macunköy Tesisleri'nde düzenlenecek Bakanlığı ile ASELSAN arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.



5- TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.



6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

FETÖ davaları

9- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



10- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



11- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.