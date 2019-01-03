Marmara'ya kar geliyor

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağmurun akşam saatlerinden sonra yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacağı öngörülüyor.

İSTANBUL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Muhabir: İzzet Taşkıran