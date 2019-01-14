Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenecek "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katılacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Artvin'deki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısına iştirak edecek.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı"na katılacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- Anadolu Ajansı ile D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü arasında AA İstanbul Ofisinde Kurumsal İş Birliği Protokolü imzalanacak.



10- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Anadolu Efes-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.



12- Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Melbourne kentinde başlayacak.