ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Aktuğ Otel'de AK Parti Ordu İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıklayacak.



4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkanları aday tanıtım programı ile Vefa Yemeği'ne katılacak, Troya Belgeseli Çanakkale galasına katılacak.



5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.



6- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, aday tanıtım toplantısına katılacak.



7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valilikler ile belediyeleri ziyaret edecek, MTA Elazığ Merkez Cipköy Jeotermal Kaynak açılışına katılacak, AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



8- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



9- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



11- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.



12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarının sahne alacağı "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.



13- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Ümraniyespor-Altay, Hatayspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Giresunspor, Altınordu-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla sürüyor.



14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.



15- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Halkbank, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.



16- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak.



17- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları tamamlanacak.