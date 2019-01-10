Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katılacak.



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçișleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalıștayı ile "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü" programına katılacak.



5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki bakanlık arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.



6- TBMM'den



- Genel Kurulda yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



- Plan ve Bütçe Komisyonunda, işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının ürünlerini internetten satışında vergi istisnası, uyumlu mükellefe vergi indirimi ve uzun vadeli elektrik satışını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



- KİT Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve müesseselerinin hesapları ele alınacak.



7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesinin düzenlediği programa katılacak.



8- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

10- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılanması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilecek üçüncü buluşmasına katılacak.



12- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko da Litvanya'nın Zalgiris takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.



13- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Beşiktaş, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Kupada ayrıca, Galatasaray, İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, BOTAŞ da Rusya'nın MBA Moskova takımını Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak.



14- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.