Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek TOBB 75. Genel Kurulu ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7. Aile Şurası'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeği verecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kuruluna katılacak.
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi programına iştirak edecek.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı'nı ziyaret edecek
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına ziyarette bulunacak.
6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi"ne dönüştürülen İş Bankası eski Ankara-Ulus Merkez Binası'nda düzenlenecek sergi açılışına katılacak.
7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yabancı Dil Eğitim Forumu'na katılacak.
8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Kuruluna katılacak.
9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "1. Uluslararası Adalet Kongresi"ne katılacak.
11- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
12- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında düzenlediği, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Sanayi Günü etkinliğine iştirak edecek.
13- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında, Türkiye-Gine Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KKTC Paketi Projesi, SSB-STM Hücumbot Geliştirme Projesi İş Birliği Protokolü, SSB-Meteksan Savunma Taşınabilir Elektronik Taarruz Projesi imza törenlerine, Büyük Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında TUSAŞ-AIOLOS mühendislik paketi sözleşmesi imza törenine katılacak ve yabancı heyetlerle görüşecek.
14- TÜİK, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
15- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
16- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
17- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
18- "36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.
19- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
20- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özel Çocuklar Şenliği ve "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılacak.
21- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Eintracht Frankfurt ile Chelsea ve Arsenal ile Valencia karşı karşıya gelecek.
22- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
23- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi 4. maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek
24- Türkiye Futbol Federasyonu ve Digitürk tarafından düzenlenen "Futbolun Süperleri" ödül töreni, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.