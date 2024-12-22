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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara


1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek, Sabahattin Zaim'i Anma Programı'na katılacak.

(Kuzey Makedonya) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rabat) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) 

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Galatasaray ve Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Boluspor-Kocaelispor, Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/Bolu/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak. 

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Karşıyaka-Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-Türk Telekom müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00) 

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol ve Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00) 

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Güneysu ve Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Eskişehir/14.00/İstanbul/16.00) 

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