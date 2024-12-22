Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek, Sabahattin Zaim'i Anma Programı'na katılacak.
(Kuzey Makedonya)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.
(Rabat)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Galatasaray ve Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Boluspor-Kocaelispor, Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü maçlarıyla sürecek.
(Ankara/13.30/Bolu/İstanbul/16.00/Çorum/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Karşıyaka-Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-Türk Telekom müsabakalarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol ve Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00/İstanbul/16.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Güneysu ve Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.
(Eskişehir/14.00/İstanbul/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.