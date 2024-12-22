Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-6
|-1
|Ergan
|KY
|-4
|1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Palandöken 2
|KY
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|3
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Uludağ
|KY
|-1
|1
|Mersivan
|HKY
|-4
|5
|Erciyes
|KY
|-2
|2
|Çambaşı
|KKY
|1
|3
|Kop
|KY
|-8
|1
|Keltepe
|KY
|0
|4
|Nemrut
|KY
|-3
|0
|Hakkari
|ÇB
|-12
|-1
|Ilgaz
|KY
|-1
|1
|Gevaş Abalı
|KY
|-6
|3
|Hesarek
|KY
|-6
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|0
|Yalnızçam
|ÇB
|-17
|0
(KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)