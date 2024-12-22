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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.12.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-1
ErganKY-41
KartalkayaKY-2-1
Palandöken 2KY-60
Yıldız DağıKY13
ZiganaGSY1219
UludağKY-11
MersivanHKY-45
ErciyesKY-22
ÇambaşıKKY13
KopKY-81
KeltepeKY04
NemrutKY-30
HakkariÇB-12-1
IlgazKY-11
Gevaş AbalıKY-63
HesarekKY-6-2
SarıkamışÇB-100
YalnızçamÇB-170

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

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