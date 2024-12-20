Dolar
35.18
Euro
36.60
Altın
2,604.79
ETH/USDT
3,238.30
BTC/USDT
93,971.00
BIST 100
9,718.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

Tolga Yanık  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı Fotoğraf: Savunma Sanayii Başkanlığı

İstanbul

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, müttefiklerle savunma sanayisindeki işbirliğini güçlendirmeye, ürettikleri milli ve yerli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Görgün, "NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı." bilgisini paylaştı.

Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü işbirliğinin de nişanesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli aktivist, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı
Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı

Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı
SSB Başkanı Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini inceledi

SSB Başkanı Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini inceledi
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet