Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne ve Grand Yazıcı Clup Turban Otel'de gerçekleştirilecek STK Temsilcileriyle Buluşma programına katılacak.
(Muğla/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya gelecek.
- Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle düzenlenecek programa iştirak edecek.
(Kuzey Makedonya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı ile Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak, USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile görüşecek.
(Rabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Zonguldak/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Burdur Valiliği, Isparta Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Burdur/12.00/15.00/Isparta/17.00/17.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Karabük/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne katılacak.
(Osmaniye/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Kastamonu/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor, Manisa FK-Şanlıurfaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Erzurum/Iğdır/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasından ertelenen Çorluspor-Alanya 1221 Futbol karşılaşması oynanacak.
(Tekirdağ/13.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Yalovaspor Basketbol-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor ve Galatasaray-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.
(Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Kocaeli/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından Üsküdar Belediyespor-Adasokağı müsabakası oynanacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına Rize Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.00/Ankara/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.