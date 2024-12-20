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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenecek Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Mardin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Muş/11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)



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