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Çeşitli illerde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kastamonu, Sivas, Konya ve çevre illerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Ekip  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Çeşitli illerde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi köprülerin de aralarında bulunduğu kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Tekirdağ

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.

Kırklareli

Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kastamonu

D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Konya ve çevre illerde sis etkili oldu

Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

Yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarda trafik akışını etkiledi. Sürücüler, araçlarıyla takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da da sis etkisini sürdürüyor.

Yoğun sis, Aksaray-Konya ve Aksaray-Ankara kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafik ekipleri, Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin kara yolunda, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri görev yaptı.

Sivas

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, ağaçların üzerinde de kırağı oluştu.

Sis ve kırağı, Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.

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