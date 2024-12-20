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Cansuyu Derneği, Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Halep şehri ve çevresinde ürettiği ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Cansuyu Derneği, Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cansuyu'nun Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Halep ve çevresindeki Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'den bağışçıların destekleriyle bölgeye ulaştırılan unlardan üretilen ekmeklerin dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci'nin değerlendirmesine de yer verildi.

Halep ve güneyindeki Suriyelilerin temel gıda maddelerine ulaşmada zorluk yaşadığını kaydeden Değirmenci, dernek olarak bu alana öncelik verdiklerini ifade etti.

Değirmenci, hayırseverlerin bağışlarının Halep ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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Cansuyu Derneği, Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

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