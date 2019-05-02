Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
5.98
BIST 100
95,729.80
Altın
1,271.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, IDEF 2019 Fuarı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Barış Gündoğan   | 02.05.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Turuncu ve Gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu ve Gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Şırnak ve Siirt'te 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi'

'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi'
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı