Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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