Dolar
35.10
Euro
36.51
Altın
2,593.32
ETH/USDT
3,607.60
BTC/USDT
100,399.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da düzenlenen "İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi" adlı programda konuşuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’da 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen yılbaşı etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. -VTR-
logo
Dünya

BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Şerife Çetin  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir

New York

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğine işaret eden Guterres, aynı zamanda DEAŞ'ın terör faaliyetlerinin ve mevcudiyetini artırmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıp kaldırılmamasına ilişkin bir soruya ise Guterres, yaptırımların Beşşar Esed rejimine uygulandığını anımsatarak, "Bu durum değişti." yanıtını verdi.

Guterres, halihazırda Suriye'de geçiş sürecinin başladığını ancak Suriye'deki dramatik durumu göz önünde bulundurarak Suriye halkıyla dayanışma göstermek için en azından bir "jest" yapılması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, tüm yaptırımların ise koşullar sağlandığında kaldırılabileceğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Genel Kurulda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak ve bütçenin tümü oylanacak
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Savunma sanayinde ciddi iddia ortaya koyduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

IMF: Suriye'deki durumu yakından izliyoruz

IMF: Suriye'deki durumu yakından izliyoruz

Genel Kurulda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak ve bütçenin tümü oylanacak

Suriye'nin Hama kentinde binlerce kişi Esed rejiminin devrilmesini kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsan gözetimi olmadan çalışan yapay zeka, dünyayı kör bırakır

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsan gözetimi olmadan çalışan yapay zeka, dünyayı kör bırakır
BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir

BM: Suriye halkına destek veren Türkiye, ülkede kapsayıcı diyalog için önemli rol oynayabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet