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Türkiye

Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'deki depremin ardından yurdun bir çok kentinden yaraları sarmak için bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Sidar Can Eren,Günay Nuh   | 02.11.2020
Türkiye İzmir için tek yürek

Ankara

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile tedarik edilen 2 bin 537 adet battaniye, İzmir’deki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Tunceli sizinle, İzmir." ifadelerine yer verildi.

Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada ise İzmir'deki depremzedeler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yardım yapacak vatandaşların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat etmeleri istendi.

Edirne

Edirne Belediyesi Recep Gürkan, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun, zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha görüldüğünü kaydeden Gürkan, bölgede nelere ihtiyaç duyulduğunun açıklandığını, kuru gıda paketi ve hijyen kitlerinin yanı sıra Kovid-19'un da devam etmesi nedeniyle maske ve dezenfektana da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Salgının artabileceğini düşünerek Edirne için stokladıkları maskelerin bir bölümünü İzmir'e gönderdiklerini söyleyen Gürkan, "İzmir'deki hemşerilerimizle dayanışma duygusu içerisinde, Edirne halkının desteğini ifade etmesi anlamında, bugün İzmir'e 250 bin adet maske ve bin adet birer litrelik el dezenfektanı gönderiyoruz. Ayıca 500 paket çocuk bezi ve yaklaşık 200 adet kadın hijyen pedi gönderiyoruz. 3 bin çift yetişkin ve çocuk çorabı gönderiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, yardım etmek isteyenlerin kullanılmamış battaniye ve kuru gıda paketlerini belediyeye bırakmaları halinde İzmir'e ulaştırılacağını belirtti.

Katlı binaların altındaki iş yerleri denetlenecek

Edirne'de katlı binaların altında bulunan iş yerlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince denetleneceğini dile getiren Gürkan, İzmir'de yıkılan binalara bakıldığında birçoğunun apartman altındaki işyerlerinde, dükkanı genişletmek için yapılan hatalı çalışmalardan kaynaklandığına dikkati çekti.

Apartman altlarındaki iş yerlerinde taşıyıcı sistemlerin denetleneceğini kaydeden Gürkan, yapı taşıyıcı sistemlere müdahalenin belirlenmesi halinde aflarının olmayacağına işaret ederek, "Kimseye hatır gönül demeden, kanunun emrettiği şekilde, sert bir şekilde müdahale ederek bunun önüne geçeceğiz. Bunu insanlarımız, halkımız için yapmak zorundayız. Bunu Edirneliler için yapmak zorundayız." dedi.

Konuşmanın ardınan yardım malzemelerini taşıyan kamyon İzmir'e uğurlandı. 

 Elazığ

24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da Valilik, İzmir'deki depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için yardımlarını sürdürüyor.

Daha önce Valilik koordinasyonunda arama kurtarma aracı, 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderilen kentten Elazığ Belediyesi ve Türk Kızılay Şubesince de 1'er tır yardım malzemesi ve destek ekibi sevk edildi.

Bu sevkiyatların ardından Vali Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan, içerisinde gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır daha deprem bölgesine uğurlandı.


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