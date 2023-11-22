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Dünya

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat Karadağ  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

22 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi (JATWC), tsunami tehlikesinin olmadığını açıkladı.

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