Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıklarken, olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.