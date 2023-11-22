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Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıklarken, olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.

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