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Dünya

Gazze'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

Vuslat Derneği, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde çocuklar için etkinlik organize etti.

Ali Ebubekir Tokcan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Gazze'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından "Acil Yardım Çağrısı" ilan edilerek bölgede yakıt, giyim, su, hijyen paketi, tıbbi malzeme, sıcak yemek ve gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların en çok çocukları etkilediğine işaret edilen açıklamada, savaşın çocuklarda açtığı yaraların farkında olan Vuslat Derneğinin yaşlarının ötesinde zorluklarla mücadele eden Filistinli miniklerin yanında olduğu vurgulandı.

Derneğin bu kapsamda Gazzeli çocuklar için eğlence programı düzenlediği, Han Yunus'taki etkinlikte çuval yarışı, resim, çember kapma ve şiir okuma yarışmaları yapıldığı, palyaço gösterisi sunulduğu ve oyuncak dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Selçuk Taştan, dernek olarak en başından itibaren dost ve kardeş Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrasında yaraları sarmak için ivedilikle harekete geçtiklerini ifade eden Taştan, her zaman kardeş Filistin halkının yaralarını sarmak için mücadele edeceklerini belirtti.

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