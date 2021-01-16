Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Majene kentinde dün meydana gelen depremde ölü sayısının 46’ya çıktığı bildirildi.

Mahmut Atanur   | 16.01.2021
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Cakarta

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde dün meydana gelen depremde ölü sayısının 46’ya çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, depremde tahliye edilen 15 binden fazla kişinin Majene’de 10, Mamuju bölgesinde 5 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade etti.

Mamuju’da 37 ve Majene’de 9 olmak üzere şu ana kadar toplam 46 kişinin depremde yaşamını yitirdiğini aktaran Jati, yaralı sayısının ise 826 olduğu bilgisini paylaştı.

Jati, edindikleri son bilgiye göre, hastane, valilik ve liman işletmesi gibi kamu kurumlarının da olduğu 415 yapının zarar gördüğünü belirterek, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), dün yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti
Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliğinin sahadaki gücü: Beyaz melekler
Kovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
Uzmanından 'aşılamada 'yalancı güven'e dikkat' önerisi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Aşıda tedirginliğe ve tereddüde gerek yok

Benzer haberler

Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da yaklaşık 22 bin kişi selden etkilendi, 2 kişi öldü

Endonezya’da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu

Endonezya’da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu
Türkiye'den Endonezya'ya depremin ardından taziye mesajı

Türkiye'den Endonezya'ya depremin ardından taziye mesajı
Endonezya’daki depremde ölü sayısı 35'e yükseldi

Endonezya’daki depremde ölü sayısı 35'e yükseldi