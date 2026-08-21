Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

3 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

