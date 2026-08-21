Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sebebiyle Süper Lig'deki ilk maçını taraftarlarından yoksun oynayacak.