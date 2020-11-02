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Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor

İzmir'de hafta boyunca günün en yüksek sıcaklığının 21-22 derece, en düşük sıcaklığın ise 12-13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.11.2020
Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor

Ankara

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklık 21-22 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremin yaşandığı İzmir'deki hava durumuna ilişkin tahmin raporu hazırladı.

Buna göre, yarın ilde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 10 derece civarında olması öngörülüyor.

4 Kasım Çarşamba günü kentte yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olması öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe de yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olması bekleniyor.

6 Kasım Cuma günü yağışın beklenmediği kentte, havanın parçalı bulutlu olması, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 22 derece, en düşük sıcaklığın 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

7 Kasım Cumartesi de yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu olması, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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