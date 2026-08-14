Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.
Bozhan Memiş
14 Ağustos 2026•Güncelleme: 14 Ağustos 2026
İSTANBUL
Geride kalan 68 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile yaşayan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.
Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.
En farklı skorlu galibiyetleri
Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.
Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1993-1994
01.05.1994
Fenerbahçe-Samsunspor
8-1
1994-1995
20.11.1994
Fenerbahçe-Kayserispor
8-1 (İzmir'de)
1984-1985
07.10.1984
Fenerbahçe-Denizlispor
7-0
1996-1997
25.05.1997
Fenerbahçe-Denizlispor
7-0
1997-1998
14.12.1997
Fenerbahçe-Şekerspor
7-0
2004-2005
20.02.2005
Fenerbahçe-Kayserispor
7-0
2008-2009
14.02.2009
Fenerbahçe-Hacettepe
7-0
2017-2018
14.05.2018
Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
0-7
En farklı skorlu yenilgileri
Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1990-1991
26.08.1990
Fenerbahçe-Aydınspor
1-6
1960-1961
18.12.1960
Galatasaray-Fenerbahçe
5-0
1989-1990
07.01.1990
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-5
1999-2000
27.02.2000
Gaziantepspor-Fenerbahçe
5-1
1985-1986
22.12.1985
Samsunspor-Fenerbahçe
4-0
1986-1987
02.11.1986
Samsunspor-Fenerbahçe
4-0
1986-1987
16.05.1987
Beşiktaş-Fenerbahçe
4-0
1987-1988
20.09.1987
Fenerbahçe-Eskişehirspor
0-4
1987-1988
21.11.1987
Fenerbahçe-Beşiktaş
0-4
En çok gol attığı maçlar
Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.
Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1991-1992
16.05.1992
Fenerbahçe-Gaziantepspor
8-4
1993-1994
01.05.1994
Fenerbahçe-Samsunspor
8-1
1994-1995
20.11.1994
Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)
8-1
1984-1985
07.10.1984
Fenerbahçe-Denizlispor
7-0
1988-1989
25.03.1989
Eskişehirspor-Fenerbahçe
2-7
1996-1997
25.05.1997
Fenerbahçe-Denizlispor
7-0
1997-1998
14.02.1997
Fenerbahçe-Şekerspor
7-0
1960-1961
15.10.1960
Karşıyaka-Fenerbahçe
1-7
1974-1975
22.12.1974
Fenerbahçe-Göztepe
7-1
1992-1993
06.12.1992
Fenerbahçe-Karşıyaka
7-1
2002-2003
17.11.2002
Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)
7-1
2003-2004
23.08.2003
Fenerbahçe-Elazığspor
7-1
2004-2005
20.02.2005
Fenerbahçe-Kayserispor
7-0
2008-2009
14.02.2009
Fenerbahçe-Hacettepe
7-0
2017-2018
14.05.2018
Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
0-7
2023-2024
10.01.2024
Fenerbahçe-Konyaspor
7-1
En çok gol yediği maçlar
Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.
Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1990-1991
26.08.1990
Fenerbahçe-Aydınspor
1-6
1960-1961
18.12.1960
Galatasaray-Fenerbahçe
5-0
1989-1990
07.01.1990
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-5
1990-1991
06.10.1990
Fenerbahçe-Trabzonspor
3-5
1999-2000
27.02.2000
Gaziantepspor-Fenerbahçe
5-1
2005-2006
15.04.2006
Manisaspor-Fenerbahçe
5-3
En gollü maçları
Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.
Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1991-1992
16.05.1992
Fenerbahçe-Gaziantepspor
8-4
1988-1989
25.03.1989
Eskişehirspor-Fenerbahçe
2-7
1993-1994
01.05.1994
Fenerbahçe-Samsunspor
8-1
1994-1995
20.11.1994
Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)
8-1
2022-2023
09.10.2022
Fenerbahçe-Karagümrük
5-4
Kazanma serisi
Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
2005-2006
21.08.2005
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
1-2
2005-2006
27.08.2005
Fenerbahçe-Samsunspor
5-2
2005-2006
10.09 2005
Fenerbahçe-Ankaraspor
2-1
2005-2006
18.09.2005
Beşiktaş-Fenerbahçe
1-2
2005-2006
24.09.2005
Fenerbahçe-Kayserispor
3-0
2005-2006
01.10.2005
Konyaspor-Fenerbahçe
2-4
2005-2006
15.10.2005
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
2-1
2005-2006
23.10.2005
Malatyaspor-Fenerbahçe
0-3
2005-2006
29.10.2005
Fenerbahçe-Gaziantepspor
1-0
2005-2006
06.11.2005
Sivasspor-Fenerbahçe
2-3
2005-2006
19.11.2005
Fenerbahçe-Manisaspor
2-1
2005-2006
27.11.2005
Galatasaray-Fenerbahçe
0-1
Yenilgi serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.
Sarı-lacivertliler, ligde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.
Yenilmezlik serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.
Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.
Kazanamama serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
2002-2003
08.03.2003
Galatasaray-Fenerbahçe
2-0
2002-2003
15.03.2003
Elazığspor-Fenerbahçe
3-3
2002-2003
22.03.2003
Fenerbahçe-Altay
0-1
2002-2003
06.04.2003
Adanaspor-Fenerbahçe
3-1
2002-2003
13.04.2003
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-3
2002-2003
16.04.2003
Denizlispor-Fenerbahçe
1-1
2002-2003
20.04.2003
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-0
2002-2003
26.04.2003
Fenerbahçe-Samsunspor
1-1
2002-2003
03.05.2003
Bursaspor-Fenerbahçe
2-1
Gol yememe serisi
Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.
Sezon
Tarih
Maç
Sonuç
1967-1968
31.12.1967
Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu
1-0
1967-1968
07.01.1968
Şekerspor-Fenerbahçe
0-0
1967-1968
03.02.1968
Fenerbahçe-Feriköy
1-0
1967-1968
11.02.1968
Fenerbahçe-Vefa
0-0
1967-1968
18.02.1968
Fenerbahçe-Eskişehirspor
3-0
1967-1968
25.02.1968
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
0-2
1967-1968
03.03.1968
Fenerbahçe-Galatasaray
3-0
1967-1968
09.03.1968
Fenerbahçe-Altay
1-0
1967-1968
17.03.1968
Fenerbahçe-Ankara Demirspor
0-0
1967-1968
24.03.1968
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-0
1967-1968
31.03.1968
Bursaspor-Fenerbahçe
0-1
1967-1968
14.04.1968
Fenerbahçe-PTT
2-0
Gol yeme serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.
Gol atma serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.
Golsüzlük serisi
Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.
Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.