Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, oynadığı 4 resmi maçı da kazanarak 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'tan sezona dört dörtlük başlangıç Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, oynadığı 4 resmi maçı da kazanarak 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta aldığı 4 galibiyetle başladı.

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir oluşumla sezona giren Beşiktaş, oynadığı maçların 4'ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.

Italiano, kulüp tarihine geçti

Vincenzo Italiano, Beşiktaş kulüp tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 müsabakayı kazanan ilk teknik adam oldu.

İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Çek temsilcisi Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla yendi.

Italiano'dan önce ise Beşiktaş, 2000-2001'de Nevio Scala idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ve üçüncü tur elemelerinde; 2007-2008 sezonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında; 2010-2011'de ise Bernd Schuster ile UEFA Avrupa Ligi ikinci ve üçüncü eleme turu karşılaşmalarında 3'er galibiyet, 1'er de beraberlik aldı.

Öte yandan Schuster, siyah-beyazlı takımla Avrupa'da o dönem kaybettiği Porto mücadelesine kadar 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Midtjylland ve Hradec Kralove'yi eledi

Sezona UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak üçüncü tura yükseldi.

Bu turda ise Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, iki maçı da 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasına yükselmek için play-off turunda ise Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.

Kalesini gole kapattı

Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlı takım, eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan müsabakalarda galip gelirken, takım savunmasını ön plana çıkardı ve rakibine gol atma fırsatı vermedi.

Avrupa'da lig aşamasını garantiledi

Siyah-beyazlı takım, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa kupalarında lig aşamasını garanti altına aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde adını aynı organizasyonda lig aşamasına yazdıracak.

Siyah-beyazlılar, rakibine elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek.

Üç sezon sonra 4'te 4 ile başladı

Beşiktaş, üç yıl sonra yeni sezona 4 karşılaşmada aldığı 4 galibiyetle başladı.

2020-2021 sezonundaki şampiyonluktan sonra son yıllarda istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eleyen Beşiktaş, oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

2025-2026 sezonuna Ole Gunnar Solskjaer idaresinde Avrupa kupalarında ilk 2 maçı kaybederek giren Beşiktaş, 2024-2025'te ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık Süper Kupa zaferinin yanı sıra ligde ve Avrupa sahnesinde alınan 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 5'te 5 yaparak girmişti.