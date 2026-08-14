Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu kulvarda 16 şampiyonluğa sahip.

Beşiktaş'ın 68 yıllık Süper Lig macerası Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu kulvarda 16 şampiyonluğa sahip.

1959'dan itibaren gerçekleştirilen ligde ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak 2020-2021 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, siyah-beyazlı ekibin 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görüp, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesi kararı verdi.

Bu kararla Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinde 14 sezonu ikinci sırada bitirirken, 13 defa da üçüncülükte kaldı. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu. Beşiktaş, 3 sezon ise altıncı sırada yer buldu.

Üst üste 3 şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş, üst üste 3 kez şampiyon olma başarısı yakaladı.

Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.

Beşiktaş, üst üste son şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.

Namağlup şampiyonluk

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor.

Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.

Kabus sezonları

Beşiktaş, 4 defa kötü sezonlar yaşamaktan kurtulamadı.

1975-1976 sezonunda 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 1979-1980'de aynı sıralamayı bir kez daha tekrarladı.

Beşiktaş, 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamladı.

Şampiyonluk hasreti çekilen yıllar

Siyah-beyazlı ekip, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

1959-1960'daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini ise 1966-1967'de ligi ilk sırada tamamlamasının ardından çekti. Beşiktaş, bu başarının ardından yeniden şampiyon olmak için 14 sezon bekledi ve 1981-1982'de hasreti sonlandırdı.

Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009'da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

4 kez gol kralı çıkardı

Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.

Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.

En uzun süre Gordon Milne çalıştı

Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.

Sergen Yalçın, hem sahada hem de kulübede şampiyon oldu

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, hem oyuncu hem de teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlı takımla lig şampiyonluğu yaşadı.

Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş ile 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'de zafere uzandı.

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ise 2020-2021 sezonunda tarihi bir başarı elde etti ve ligde şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonluk siyah-beyazlı takımın son lig zaferi olarak kayıtlara geçti.

Yalçın, Beşiktaş ile hem futbolcu hem teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası zaferi de elde etti.

Rekor kıranlar

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar, Atiba Hutchinson ve Mario Gomez, lige damga vuran oyuncular oldu.

Siyah-beyazlılarda 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş formasını en çok giyen futbolcu ünvanını taşıyor.

2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta aralıksız 10 sezon geçiren Atiba ise 270 karşılaşmayla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Feyyaz Uçar, toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.