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Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Esin Işık   | 05.06.2021
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.

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