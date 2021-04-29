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TRT World Forum'dan '10 Yılın Ardından: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar' söyleşisi

TRT World Forum, "Reflection" adıyla düzenlenen "10 Yılın Ardından: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar" başlıklı söyleşide Suriye'den gelip Türkiye'de kendisine yeni hayat kuran Rızık Derneği Operasyon Müdürü Hasibe Ammar'ı konuk etti.

Gökhan Varan   | 29.04.2021
TRT World Forum'dan '10 Yılın Ardından: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar' söyleşisi

Ankara

TRT World Forum'un Instagram hesabından çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, izleyicilerin sorularını yanıtlayan  Rızık Derneği Operasyon Müdürü Hasibe Ammar, 2013 yılında Türkiye'de Suriyeli mülteciler için hayata dahil olma adına tam anlamıyla bir sistem bulunmadığını ama kendisi ile kardeşinin Türkçeyi kendi başlarına öğrenmeye karar verdiklerini ifade etti.

Kendilerini ifade etmek ve bu toplumda bir yere sahip olmak istediklerini belirten Ammar, "Hayatı seçiyoruz, eğer hayatı seçtiysek onu düzgün yaşamak zorundayız." dedi.

Ammar, Suriyelilere yapılan adaletsizliğe karşı evde oturup ağlayan biri olmak istemediğini ve kendisini bir anda Rızık Derneği projesinin içinde bulduğunu kaydetti.

Projenin fikir sahibinin 2013 yılı sonlarında kendisini aradığını ve Suriyeli mültecileri istihdam etme teklifinde bulunduğunu dile getiren Ammar, tekliflerine olumlu cevap verdiklerini ve "Rızık" projesi gibi pek çok faydalı hizmette bulunduklarını söyledi.

Ammar, Suriye Forumu adında bir kuruluşun Rızık Projesi'ni desteklediğini ve böylece projelerinin büyüdüğünü vurguladı.

Rızık Derneği olarak, Suriyeli mülteciler için ekonomik güçlendirme ile ilgili birçok hizmet verdiklerini belirten Ammar, "Suriyeli mülteciler için istihdam ve mesleki eğitime odaklanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yaşayan 53 binden fazla Suriyeli mültecinin kaydını yaptık. Eğitmen olarak 5 binden fazla mesleki eğitim verdik ve ayrıca 20 binden fazla çalışanımız var. Onları gerçek bir işe sokuyoruz." ifadelerini kullandı.

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