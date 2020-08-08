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Tokat'ta 'kene avcısı' bin keklik ve sülün doğaya salındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kene ile mücadele kapsamında bin keklik ve sülün doğaya bırakıldı.

Erol Yıldız   | 08.08.2020
Tokat'ta 'kene avcısı' bin keklik ve sülün doğaya salındı Fotoğraf: Erol Yıldız/AA

Tokat

Erbaa Belediyesi tarafından 2008 yılında kurulan Sülün ve Keklik İstasyonunda yetiştirilen ve keklik ve sülünler, Boğazkesen mevkisinde düzenlenen programla doğaya salındı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, burada yaptığı konuşmada, üretim istasyonlarında anavatanı Kelkit Ovası olan kınalı keklik ve halkalı sülün yetiştirildiğini söyledi.

Bölgede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler ile doğal yollardan mücadele etmek ve ekolojik dengenin korunması için çalışma yapıldığını anlatan Karagöl, "İstasyonumuz vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. Burada gelecek nesillerimize hayvan sevgisi aşılamayı ve keneler ile mücadeleyi amaçlıyoruz." dedi.

Keklik ve sülünleri anaç hayvanlardan elde ettikleri yumurtalardan ürettiklerini dile getiren Karagöl, "Sülün ve keklik üretim istasyonumuzda şu anki yıllık üretim kapasitemiz 1500 halkalı sülün 500 kınalı keklik. Kapasitemizi her yıl artırarak devam etmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından keklik ve sülünler doğaya bırakıldı.

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği, daha sonra Kelkit Çayı ve Park Vadi'de kano etkinliği düzenledi.


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