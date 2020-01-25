THY: Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek
Türk Hava Yolları 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.