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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki

Feyzioğlu, "ABD Başkanı şahsi siyasi menfaatleri uğruna bu alçakça iftiraya alet olarak Türkiye'nin değil ABD'nin itibarına zarar vermiştir." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.04.2021
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Soykırım iftirasının yegane sebebi, Türkiye'yi politik olarak yıpratmak, Ermenistan'ın toprak ve tazminat iddialarına zemin hazırlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1. Dünya Savaşı'nda Ermenilere soykırım yapıldığına dair beyanının, kendi iç politikası sebebiyle söylenmiş bir yalandan ibaret olduğunu belirtti.

Savaş sonunda İngilizlerin, Malta'ya götürdükleri Osmanlı asker ve bürokratlarını Ermenilere karşı toplu kıyım yaptıkları iddiası ile soruşturduklarını, Osmanlı arşivlerini didik didik ettiklerini ancak dava açacak bir delile ulaşamayarak bundan vazgeçtiklerini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"En yoğun Ermeni nüfusunun bulunduğu başta İstanbul olmak üzere çoğunluk ilimizde Ermenilerin başka yerlere nakledilmemiş olması tehcirin sebebinin Ermenilere zarar vermek olmadığının, tam aksine Ermeni çetelerin saldırılarından korunmak olduğunun bir kanıtıdır. Savaş sırasında olan şudur, Rusların kışkırtması ve desteğiyle Doğu vilayetlerimizde bir kısım Ermeniler çeteler kurarak devlete karşı ayaklanmışlar, Türk köylerini basıp kadın çocuk demeden katletmişler, ordunun ikmal hatlarını vurmaya başlamışlardır. Bunun üzerine buralardaki Ermenilerin başka bölgelere yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bu nakil sırasında çeşitli düzensizlikler ve güvenlik sorunları yaşanmış, Osmanlı Hükümeti sorumlu gördüğü memurlar hakkında soruşturmalar açmış, gerekli cezaların da verilmesini sağlamıştır. Bu, devleti idare edenlerin soykırım kastıyla hareket etmediklerinin bir başka delilidir.

Soykırım iftirasının yegane sebebi, Türkiye'yi politik olarak yıpratmak, Ermenistan'ın toprak ve tazminat iddialarına zemin hazırlamaktır. ABD Başkanı şahsi siyasi menfaatleri uğruna bu alçakça iftiraya alet olarak Türkiye'nin değil ABD'nin itibarına zarar vermiştir."

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