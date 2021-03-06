Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
logo
Türkiye

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterin enkazı, yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı.

Mesut Varol,İbrahim Yaldız,Şener Toktaş   | 06.03.2021
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Van

Tatvan'da kazanın yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme yapan ekibin dışında enkazın bulunduğu alana geçişe izin vermedi.

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından helikopterin enkazı bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla üstü kapalı tıra yüklenerek kaldırıldı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de hazır bekletildiği bölgede, Türk Kızılay Bitlis Şubesi ekipleri de köyde görev yapan askeri personel ile arama kurtarma ve sağlık ekiplerine çorba ve çay ikramında bulundu.

Bu arada kazada yaralanan 2 askerin Bitlis Devlet Hastanesindeki tedavileri de sürüyor.

4 Mart'ta Bingöl'den kalkan askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüş, helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Filistin'de Ramallah'ın Kovid-19 nedeniyle bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 522 bini geçti

Benzer haberler

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Tunus'tan Türkiye'ye Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı

Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Bitlis şehitlerine veda

Bitlis şehitlerine veda
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi