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Suriye'deki terör unsurları yerli ve milli radarlarla 24 saat izleniyor

Suriye'de terör unsurlarından arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, yerli ve milli üretim silahlarla teröre geçit vermiyor.

Halil İbrahim Sincar,Muhammed Furkan Güneş   | 26.05.2020
Suriye'deki terör unsurları yerli ve milli radarlarla 24 saat izleniyor

Mardin

Suriye'de terör örgütleri KCK/PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi ve sivillerin zarar görmemesi için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Yerli radarla tespit edilen unsurlar yerli silahlarla etkisiz hale getiriliyor 

Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Meşrefet üs bölgesinde görevli Türk askeri, teröristlerin sızma ve saldırı girişimlerine karşı bölgede alınan önlemlerde yerli ve milli silah sistemlerinden faydalanıyor.

Devriye ve keşif görevlerinin icra edildiği üs bölgelerinde milli piyade ve keskin nişancı tüfeği gibi yerli silahlarla donatılan Mehmetçik, sızma ve saldırı girişimlerine karşı gece gündüz her an teyakkuzda.

Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ve gece ve gündüz tarama yapan PTZ termal kamera ile tespit edilen terör unsurları zırhlı muharebe aracı ve ağır silah ve mühimmatlarla etkisiz hale getiriliyor.

Hedefleri tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgede terörist unsurların geçişine fırsat vermeyerek huzur ve güven ortamını kalıcı kılıyor.

Vatanın birliği ve milletin huzuru için her zaman ve her şartta görevlerinin başında olduklarını belirten Mehmetçik, kendilerine sağlanan imkanlarla tespit edilen terör unsurlarının aynı anda imha edildiğini vurguladı.

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