Euro
6.51
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,484.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Fikret Kavğalı   | 11.10.2019
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Adana

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri konvoy Adana'ya ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerleyen tank ve mühimmat yüklü askeri araçların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bu arada, bazı vatandaşların otoyolda seyreden askeri araçlara korna çalarak, destek verdiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga

Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor