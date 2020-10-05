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Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Duygu Yener   | 05.10.2020
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı

Ankara

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama

Sağlık Bilimleri Üniversitesi de görevden alınan Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi.

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