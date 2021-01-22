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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Melike Gallenkuş   | 22.01.2021
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

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