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Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

Hakan Mehmet Şahin   | 05.05.2021
Selimiye Camisi meydan ve çevresinde düzenleme yapılacak

Edirne

Edirne Belediye Meclisi, Selimiye Camisi çevresinde uygulanacak düzenleme projesinin Bakanlık ve Edirne Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi kapsamında protokol esaslarının belirlenmesi amacıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesi maddesinin de yer aldığı gündemle toplandı.

Mecliste gündem görüşmeleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildiri kabul edildi.

Belediye Başkanı Gürkan, Selimiye Camisi Külliyesi içerisinde yer alan Yemiş Kapanı Hanı kazısıyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye çevresinin düzenleneceğini vurgulayan Başkan Gürkan, talimat doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetiyle durumun Ankara'da görüşüldüğünü anlattı.

Görüşmede proje uygulamasının Bakanlık uhdesinde yürütülmesine prensipte karar verildiğini ifade eden Gürkan, bu konuda destekleri ve konunun hızlandırılmasında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kurum ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Projeyi Bakanlıkla birlikte yürütecek olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Gürkan, "Yerel yönetimle merkezi hükümetin bu anlamdaki uzlaşı içindeki çalışması her yere örnek olur. Yapılacak olan Edirne'ye yapılacaktır, kim yapacaksa başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Yapanlara da şükran duyuyorum." dedi.

Yapılan oylamayla meclis Gürkan'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalaması için yetki verdi.

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